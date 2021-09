Sea of Thieves: video sui contenuti della quarta stagione

Qualche giorno fa vi avevamo fatto sapere dell’arrivo imminente della quarta stagione di Sea of Thieves. Poco fa Rare ha pubblicato sui suoi canali social un video che mostra proprio le novità che verranno introdotte nella nuova season, che ricordiamo, inizierà il 23 settembre.

Il filmato mostra i tesori sottomarini in arrivo, con santuari di sirene, loot di coralli e i 100 livelli da sbloccare durante la stagione. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, anche tramite Game Pass.