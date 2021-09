Wanderer: nuovi annunci e gameplay

Dopo mesi di silenzio Oddboy e M-Theory si fanno vivi con importanti novità su Wanderer.

Il gioco annunciato per il Q3 2021 ha subito qualche intoppo, ed è stato spostato a fine 2021, ecco le loro dichiarazioni a riguardo



L’ultimo anno è stato piuttosto complicato. Navigando tra l’emergenza Covid-19 e i suoi effetti, pur mantenendo un ambiente sano e produttivo, lo sviluppo di un gioco unico per la realtà virtuale ha fatto sì che siamo un po’ in ritardo sul nostro programma

A quanto pare, però, ci sono anche buone notizie. Sembra infatti che il gioco avrà una versione fisica, grazie alla nuova collaborazione con Perp Games:

“È stato fantastico far decollare questa collaborazione con Perp”

dichiara il produttore esecutivo di Wanderer, Samu Ramlu, in un comunicato stampa

“Amplia il nostro pubblico ed è un grande ricordo per i fan, forse anche uno degli ultimi giochi Playstation VR di prima generazione disponibili come edizione fisica. Lavorare con la squadra di Perp è stato meraviglioso e non vediamo l’ora di mettere le mani sul prodotto finale!”

Rob Edwards, amministratore delegato di Perp Games, ha aggiunto:

“Probabilmente il miglior gioco per Playstation VR che abbiamo avuto il privilegio di giocare, Wanderer è un gioco di avventura puzzle incredibilmente dettagliato ed estremamente ben pensato. È un piacere pubblicare l’edizione fisica. Per tutti coloro che hanno sempre voluto essere lì: sul palco di Woodstock, parte degli sbarchi sulla luna, o con Nikola Tesla all’inizio del XX secolo, Wanderer è un gioco imperdibile per gli appassionati di storia e avventura”

Dopo queste parole, però, non ci lasciano a bocca asciutta, mostrandoci un nuovo gameplay.

Nel video ci viene mostrato un altro personaggio fondamentale per il titolo: Samuel “the Watch”.

The Watch è il compagno del protagonista del gioco, Asher Neumann, ed è parte integrante del tuo viaggio attraverso l’avventura e nella risoluzione degli enigmi che incontrerai

La prima parte di due video rivela un profondo tuffo nelle caratteristiche di The Watch, e mostra quanto sia vitale il suo ruolo nel risolvere i misteri del viaggio nel tempo di Wanderer.

Come già sappiamo il gioco è in VR, ambientato in una dimensione temporale alternativa, in cui la natura è predominante e ha preso il controllo su tutto e tutti. Il giocatore controllerà Asher Neumann, il quale avrà l’arduo compito di cercare di cambiare il corso degli eventi per evitare l’apocalisse.

Viviamo questa avventura percorrendo gli eventi storici che hanno segnato la nostra storia.

In attesa di novità sulla data di rilascio, vi ricordiamo che all’uscita sarà disponibile per PlayStation Vr, Oculus e Steam VR