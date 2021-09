Push Your Family: in arrivo in accesso anticipato

Meteor Mug ha annunciato che lo stravagante party game Push Your Family ha ora una data d’uscita su Steam: arriverà in accesso anticipato il 22 settembre. Il gioco ruota intorno ad una famiglia che si mal sopporta, che si danno sui nervi l’uno con l’altro durante le gite, trasformandosi in scampagnate poco amichevoli. Una volta che iniziano gli spintoni non si fermeranno finché non ci sarà un unico vincitore.

Questa una descrizione del gioco:

Chiunque può giocare:

Discutere con la tua famiglia non è mai stato così divertente! Push Your Family è un colorato party game con membri della famiglia stravaganti e umorismo slapstick. Fai parte di una famiglia litigiosa che visita alcune pericolose attrazioni da viaggio… Quando i battibecchi e i disaccordi sfuggono di mano, l’unico modo per risolvere le cose è SPINGERE LA TUA FAMIGLIA!

Push Your Family è un gioco per 4 giocatori che può essere giocato sia online che in locale. È un gioco divertente, basato sulla fisica, quindi è molto facile da scegliere e giocare, anche se non sei un “tipico” giocatore, quindi è divertente per tutti!

La famiglia è composta da sette personaggi, tra cui il padre Sebastian, la madre Rihanna, i figli Austin e Joy e lo Zio.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato qualche giorno fa.