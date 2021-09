My Hero Academia World Heroes Mission: una preview sarà al New York Comic Con

My Hero Academia World Heroes Mission, il terzo film della saga di Kohei Horikoshi, ha fatto il suo esordio in Giappone lo scorso 6 agosto e si prepara ad arrivare anche nel resto del mondo. Ma prima ancora che questo avvenga, la pellicola si mostrerà in una speciale preview durante il New York Comic Con!

L’annuncio arriva direttamente dalla lista dei panel dell’evento, e svela che My Hero Academia World Heroes Mission verrà mostrato il prossimo 8 ottobre, con i membri del cast di doppiatori statunitensi presenti in sala. L’evento sarà possibile grazie a Funimation, che lo descrive in questo modo:

“Date un’occhiata al prossimo capitolo del fenomeno anime globale. Presentato da Funimation, questo panel include una preview esclusiva di My Hero Academia World Heroes Mission. Incontrate i doppiatori e la crew prima che il film arrivi nelle sale il 29 ottobre”



Per tutti coloro che non potranno andare a New York bisognerà continuare ad aspettare, e l’attesa sarà davvero lunga. Mentre negli Stati Uniti (così come nel Regno Unito) il film arriverà il 29 ottobre infatti, l’ultima opera dedicata al franchise di Horikoshi uscirà in Italia soltanto nel marzo del 2022.

Dunque, se non vedete l’ora di vedere l’ultima avventura di Deku e dei suoi compagni, impegnati in una missione su scala internazionale per fermare il gruppo Humanize guidato dal temibile Flect Turn, un viaggio al New York Comic Con potrebbe essere la soluzione più rapida.

Nel frattempo, la quinta stagione dell’anime di My Hero Academia, curata, come le precedenti, dallo studio d’animazione Bones, volge al termine, con l’arco narrativo di My Villain Academia che si è concluso e un solo episodio rimasto. Vi ricordiamo che l’opera è disponbile su Crunchyroll in simulcast in contemporanea con il Giappone. Il manga invece si trova nel corso del suo arco narrativo finale, che vedrà Deku e tutti gli altri affrontare definitivamente All For One e la Lega dei Villain. Nonostante qualche breve pausa, dovuta ai problemi di salute di Horikoshi, l’opera procede rapidamente verso la sua conclusione.