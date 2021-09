FarmVille 3 arriva su dispositivi mobile

FarmVille è stato davvero un fenomeno sociale quando ha debuttato su Facebook e MSN Games di Microsoft nel 2009. Al culmine della sua popolarità, ha raggiunto quasi 35 milioni di utenti attivi giornalieri, stimolando il lancio di una versione mobile disponibile per breve tempo del gioco nel 2010 e FarmVille 2 nel 2012. I giochi erano così popolari che presentavano partnership in-game con una serie di importanti aziende come McDonald’s, 7-Eleven, Farmers Insurance e persino Lady Gaga. Il titolo è candidato per l’ingresso nella Video Game Hall of Fame del National Museum of Play. Per alcuni anni, l’applicazione di Zynga ha dominato i giochi su Facebook, mantenendo il primo posto per oltre due anni, dal 2009 al 2011. Così, quando Zynga ha annunciato che FarmVille e FarmVille 2 sarebbero stati chiusi quando Facebook avrebbe interrotto il supporto per Flash giochi nel dicembre 2020, molti fan appassionati sono rimasti delusi. L’azienda ha assicurato ai giocatori che avrebbe sviluppato FarmVille 3 per dispositivi mobili.

Zynga ha pubblicato un trailer per FarmVille 3 che sarà lanciato sui dispositivi mobili, ma la data non è stata ancora annunciata. Il gioco consentirà di costruire una fattoria da zero, coltivare colture e mantenere una varietà di animali. Il titolo presenterà la nuova capacità di allevare e allevare cuccioli di oltre 150 varietà uniche, tra cui cavalli e maiali, alpaca e volpi artiche. Si spera che ulteriori informazioni sul gioco siano disponibili con l’avvicinarsi del lancio. Inoltre l’altro titolo, FarmVille 3 – Animals è disponibile su Google Play Store per Android e App Store per iOS. In FarmVille 3 – Animals i giocatori possono allevare e vendere una varietà di animali per raccogliere fondi per il miglioramento e l’espansione della loro fattoria. Il gioco presenta centinaia di decorazioni, edifici e persino abiti per braccianti assoldati. Questi braccianti sono costituiti da una serie di lavoratori specializzati come boscaioli e cuochi che possono essere livellati per sbloccare nuove abilità e ricette.

Farmville 3 è attualmente in sviluppo per dispositivi mobile.