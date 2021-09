Freedom Planet 2 arriva in primavera 2022 su PC

Freedom Planet 2 di GalaxyTrail è in lavorazione da molto tempo e fortunatamente è stata finalmente annunciata una finestra di lancio. Il platform d’azione 2D uscirà nella primavera del 2022 per PC. È stato rivelato un nuovo trailer remixato, che sostanzialmente aggiorna il trailer di Indieland 2019 con clip di gioco migliorate e le nuove mappe del mondo.

Freedom Planet 2 vede il ritorno di Lilac, Milla e Carol mentre Neera Li si unisce come nuovo personaggio giocabile. Oltre a una grafica migliorata e a un design rinnovato per i suoi personaggi, il platform sfoggia anche un nuovo sistema di oggetti. Usando le gemme d’oro, i giocatori possono acquistare oggetti e anche modificare una bottiglia di pozioni per aumentare i danni, guadagnare più vite. C’è anche un nuovo pulsante di guardia per parare e bloccare gli attacchi. Sono stati aggiunti anche i revival, che consentono di utilizzare una vita extra per rianimare sul posto. Pur fornendo un breve periodo di invincibilità, non riguadagnerai la piena salute al risveglio. È utile per quando hai quasi battuto un boss. Di seguito una panoramica tramite la pagina di Steam:

Il frenetico platform di Freedom Planet ritorna. Diventate un’eroe dei cartoni animati a tempo pieno e usa abilità e oggetti adatti al tuo stile di gioco per esplorare il mondo di Avalice e difendere i suoi cittadini animali.

Unitevi agli eroi di Avalice mentre affrontano la loro più grande sfida. Un antico terrore è emerso dalle profondità dell’oceano. Merga, un drago d’acqua della guerra più antica e letale di Avalice, è stata liberata dalla sua prigione di cristallo a seguito della distruzione della Kingdom Stone. La guerra è di nuovo imminente, ma questa volta gli eroi sono divisi tra le parti. Mentre le amicizie vengono messe alla prova, le ragazze rimarranno unite quando Bakunawa si alzerà?

Freedom Planet sarà disponibile su PC tramite Steam nella primavera 2022.