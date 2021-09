Microsoft Dynamics 365: come migliorare la propria impresa con strumenti digitali

Oggi la tecnologia all’interno delle imprese ha un ruolo centrale ed è lo strumento fondamentale per migliorare la produttività, soprattutto nell’attuale economia di mercato dove la concorrenza è davvero fortissima. Sono in tanti a chiedersi come migliorare la produttività, la capacità di gestione delle risorse e ottenere una maggiore efficienza. Una risposta a questa domanda può essere certamente l’integrazione, all’interno dell’azienda, di strumenti tecnologici e informatici in grado innovare il modello di business, rendendolo maggiormente rispondente alle esigenze dei tempi. Molte aziende, soprattutto quelle più piccole, ancora non sono al passo coi tempi e non conoscono quali siano gli strumenti ai quali far riferimento. Ad esempio, i servizi Microsoft Dynamics 365 di Avanade offrono alle aziende un modo coerente, di alta qualità e prevedibile, così da consentire ai dipendenti una totale connessione alla customer experience.

Una piattaforma, quindi, in grado di incidere in maniera decisiva sulla gestione dell’azienda e sul miglioramento dell’efficienza.

Microsoft Dynamics 365: di cosa si tratta

La piattaforma contiene al suo interno numerose delle più importanti tecnologie di Microsoft, il tutto in maniera più compatta. Con Dynamics 365 si può accedere a servizi come Office 365, servizi di cloud e anche a sistemi di Business Intelligence e di Marketing. La piattaforma nasce nel 2016 proprio con lo scopo di garantire alle aziende una gestione unificata delle proprie risorse, dei propri dati, e della gestione dell’azienda, anche con riferimento al modello di business. Ad esempio Dynamics 365 si avvale dell’intelligenza artificiale per l’elaborazione dei dati dai quali fa scaturire informazioni fondamentali per l’azienda, da queste informazioni possono scaturire delle operazioni automatiche che è in grado di compiere la stessa IA.

Quale tipologia di pacchetto offre Dynamics 365

I possibili piani di abbonamento di Microsoft Dynamics 365 sono variabili in base all’esigenze della singola impresa, che di conseguenza sceglie quello che ritiene maggiormente utile. Ad esempio è presente il modulo Marketing, volto a creare delle vere e proprie campagne di marketing legate ai prodotti della propria azienda, migliorando l’interazione con la clientela e riuscendo così a raggiungere un numero maggiore di vendite. Si ha poi il modulo Service, col quale si garantisce alla clientela un servizio di assistenza in grado di risolvere le principali difficoltà degli utenti. C’è poi un modulo dedicato alle vendite ed in particolare all’incremento di queste ultime, questo modulo si chiama Sales. È quindi evidente l’ampiezza dell’offerta della piattaforma Microsoft che può quindi rivolgersi a varie tipologie di impresa.

Come può tornare utile Microsoft Dynamics 365

Come fa la piattaforma Dynamics a rendersi davvero utile nella gestione aziendale? Certamente la gestione unificata di tutti i dati e di tutte le informazioni è un punto di forza, è evidente che la visione generale garantisce la possibilità di interventi sinergici e coordinati per compiere le azioni necessarie al miglioramento dell’efficienza. L’immediatezza e l’intuitività della piattaforma garantiscono una buona facilità di utilizzo anche per gli utenti che non abbiano ottima esperienza informatica. Certamente l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è fondamentale per integrare al meglio il lavoro svolto dal personale dell’azienda, rendendolo più rapido ed efficiente.