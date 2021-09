Genshin Impact: nuove informazioni sulle prossime versioni, rumor

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. Nella versione 2.1 Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Ultimamente, la società ha represso i leaker per impedire loro di divulgare informazioni sui prossimi aggiornamenti. miHoYo ha citato in giudizio il sito di video cinese Bilibili, al fine di scovare diversi leaker.

Si è tenuto un A&Q con diversi leaker della comunità di Genshin Impact. Questo ha fornito alcune informazioni approfondite su alcuni dei personaggi e delle cose imminenti nel gioco. Di seguito una panoramica:

Quando uscirà Scaramouche?

Sukuna aveva menzionato nella loro fuga finale che Scaramouche non uscirà nel prossimo anno. Questo è stato confermato come falso, ma si nota anche che non verrà rilasciato a breve.

Le voci avevano indicato che Dendro sarebbe uscito nella 2.3, ma è stato confermato come falso. Si noti che se accadrà, sarà solo una coincidenza. Detto questo, viene inoltre menzionato che le uniche informazioni disponibili riguardo la Dendro Vision , sono la costellazione del Traveler che cambia colore in verde, nessuna abilità è stata aggiunta.

I leaker si sono rifiutati di dare informazioni su Baizhu come personaggio di Chasm. Per Yaoyao è stato data minato durante le versioni CBT1/CBT2 . Il personaggio è un Dendro Catalyst , anche se mai visto. Il modello esiste , ma non ci sono altri dati al di fuori di alcune menzioni nel testo di gioco e nelle voci fuori campo.

Si dice che Yunjin fosse originariamente un personaggio Geo polearm, ma ora è stata probabilmente cambiata in Anemo o Cryo. Il suo modello esiste e solo altri riferimenti sono testi e voci fuori campo.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.