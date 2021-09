Dragon Quest XII: co-sviluppato da Orca, HexaDrive e Square Enix

È stato anche confermato che la compagnie giapponesi Orca ed HexaDrive co-svilupperanno Dragon Quest XII con Square Enix. Orca sta reclutando personale per lo sviluppo di giochi Unreal Engine 5 per lavorare su Dragon Quest XII: The Flames of Fate e sui contenuti di gioco sviluppati da Unreal Engine non annunciati.

Con sede a Shinjuku, Orca ha precedentemente lavorato su Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age e Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition. La società ha anche aiutato Bandai Namco con Ace Combat 7: Skies Unknown. Inoltre anche lo studio giapponese HexaDrive è coinvolto. La società ha anche collaborato con Square Enix nello sviluppo di Final Fantasy XV. Inoltre ha collaborato con Nintendo per The Legend of Zelda: The Wind Waker HD su Wii U. Sia HexaDrive che Orca stanno attualmente reclutando personale, e questo suggerisce che il prossimo titolo di Dragon Quest è ancora lontano. È anche improbabile che entrambe le società abbiano molto da dire sulla direzione del gioco.

Secondo il game designer del gioco Yuji Horii, Dragon Quest XII: The Flames of Fate, il titolo presenterà contenuti oscuri e maturi. La novità più importante è che il titolo non avrà il classico sistema di combattimento a turni, comunque il tradizionale combat system non scomparirà completamente, ma sarà sicuramente differente rispetto alle passate versioni. I comandi tradizionali della serie verranno rinnovati come anche le battaglie. Nel titolo, i giocatori potranno addirittura compiere delle scelte che influiranno sul corso degli eventi, decidendo così la strada da seguire. La storia è completa e che il titolo sfrutterà l’Unreal Engine 5 come motore grafico. Purtroppo, le piattaforme ufficiali e la data di lancio non sono state annunciate, ma è previsto un lancio globale per il gioco. Continuate a seguirci su GamesVillage, per maggiori informazioni.