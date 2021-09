DYING 1983 arriva il 17 febbraio in Giappone

Il puzzle game di esplorazione in prima persona a tema horror DYING: 1983 verrà lanciato per PlayStation 5 il 17 febbraio 2022 in Giappone per 4.708 yen, hanno annunciato l’ editore Game Source Entertainment e lo sviluppatore NEKCOM Entertainment. Il titolo supporterà l’audio giapponese e le opzioni di testo in inglese, giapponese e cinese (tradizionale e semplificato). Le versioni per PlayStation 4 e PC tramite Steam di DYING: 1983 sono previste per il lancio in un secondo momento.

Una demo di DYING: 1983 sarà anche giocabile al Tokyo Game Show 2021 Online dal 30 settembre al 3 ottobre. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

DYING: 1983 è la nuova avventura del franchise DYING. In questo gioco di puzzle in prima persona, dovete guidare il protagonista per esplorare liberamente le scene 3D, utilizzando una varietà di oggetti di scena raccolti per risolvere un puzzle dopo l’altro, scoprendo infine la verità nascosta dietro le quinte.

Il gioco mantiene il gameplay rompicapo acclamato dalla critica del suo predecessore, con un numero di rompicapi tre volte superiore. Centinaia di strani oggetti sono stati aggiunti per rendere l’esperienza di esplorazione migliore. Invece del sistema di livelli del gioco precedente, le mappe sono tutte complete e incorporano elementi di esplorazione in stile Metroidvania. Il testo della sceneggiatura è cinque volte più grande del predecessore e la narrativa e le interpretazioni sono state notevolmente migliorate. Il gioco sarà doppiato in giapponese. L’iconico personaggio della serie, Fishhead, apparirà questa volta in una forma inaspettata.

Sotto il mondo visibile agli occhi, c’è una realtà più profonda. La follia innominabile cresce tra le realtà e oggetti estranei che infrangono le regole e operano silenziosamente secondo le proprie regole. Comprenderli è l’unico modo per controllarli e sfruttarli per la possibilità di sopravvivenza. Quando avete paura, questa vi circonderà. Vincere la paura è l’unico modo per sopravvivere.

