Forza Horizon 5: il nuovo video gameplay è incentrato sul multiplayer

Nel suo ultimo episodio di “Forza Horizon 5 Let’s ¡Go!”, Playground Games ha mostrato le modalità e le caratteristiche multiplayer del prossimo racing open world. In Horizon Open, i giocatori possono scegliere tra opzioni come Open Racing e Open Drifting e The Eliminator, la versione di Forza Horizon della battle royale, tra le altre modalità.

Coloro che cercano un’esperienza più rilassata possono partecipare a Horizon Tour, che supporta gare co-op fino a sei giocatori. Una delle nuove caratteristiche aggiunte al multiplayer è Horizon Arcade, che offre diversi mini-giochi a cui partecipare, come far saltare le pinatas. Forza Horizon 5 è in uscita il 9 novembre per Xbox Series X/S, Xbox One e PC insieme al lancio del day one su Xbox Game Pass.

Insomma, il nuovo capitolo del tanto atteso racing game open world si prospetta uno dei titoli più ambiziosi per Playground Games, con oltre 400 auto da collezionare e tanti contenuti con cui i giocatori potranno cimentarsi.