NEO The World Ends With You: ecco la data PC

Prima attraverso il sito Square Enix, e poi tramite l’Epic Games Store, è stata annunciata la data d’uscita su PC di NEO The World Ends with You. Sarà disponibile, proprio su Epic Games Store, dal 28 settembre. Sono disponibili i pre-ordini sulla pagina ufficiale. Anche il canale YouTube dello store online ha pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e che annuncia proprio la data d’uscita.

NEO: The World Ends with You è già disponibile dal 27 luglio su PlayStation 4 e Nintendo Switch, ed è il sequel del classico del 2007 su DS. La storia si concentra su un nuovo cast di personaggi, in particolare Rindo, mentre guida i Wicked Twisters per sopravvivere al Reapers’ Game nella Shibuya Underground. Le nuove meccaniche includono Remind per chiedere ai PNG di ricordare dettagli importanti e Rewind per tornare indietro a momenti precedenti della giornata.

Il combattimento è completamente in 3D e i giocatori passano da un personaggio all’altro (ciascuno con il proprio pulsante e pin assegnato) per mettere insieme le combo. Costruendo abbastanza Groove per mettere insieme combo di successo potrete usare potenti Mashup per decimare i nemici.

Lasciandovi al trailer qui sotto, che annuncia la data d’uscita del gioco su PC, vi rimandiamo anche, qualora lo vogliate, alla nostra recensione.