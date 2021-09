Pokémon Unite: da domani su dispositivi mobile

Dopo l’ottimo avvio su Nintendo Switch, Pokémon Unite è pronto a debuttare ufficialmente anche su dispositivi mobile. Come fa sapere anche il profilo Twitter ufficiale di Pokémon Italia, da domani 22 settembre il moba con i mostriciattoli arriverà anche su Android e iOS. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Grazie alla modalità di gioco multipiattaforma tra Nintendo Switch e dispositivi mobile, potrete lottare contro o insieme a giocatori che utilizzano una qualsiasi delle piattaforme.

Inoltre, effettuando l’accesso col proprio account Nintendo o con l’account del Club Allenatori di Pokémon, potrete utilizzare i vostri dati di gioco da qualsiasi dispositivo. Ciò significa che potrete giocare a casa sullo schermo della TV utilizzando la versione per Nintendo Switch o avere il divertimento sempre a portata di mano grazie alla versione per dispositivi mobile.

Pokémon Unite è uno strategico con lotte a squadre 5 contro 5, dove unirsi agli allenatori di tutto il mondo visitando l’Isola di Heos per mettersi alla prova con le Lotte Unite. Nelle Lotte Unite, gli Allenatori si affrontano in squadre da cinque per stabilire chi riesce a segnare più punti entro il tempo limite. La cooperazione tra i membri della squadra è la chiave per sconfiggere i Pokémon selvatici, far salire di livello il proprio Pokémon, farlo evolvere e impedire alla squadra avversaria di segnare punti.

Ricordando ancora del successo su Switch con gli oltre nove milioni di download vi lasciamo al trailer qua sotto e, qualora lo vogliate, alla nostra recensione della versione Switch.