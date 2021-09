Saldi Blockbuster Nintendo! centinaia di titoli in offerta

Nintendo ha annunciato l’avvio dei Saldi Blockbuster sullo store officiale.

Durante i Saldi Blockbuster, i giocatori possono trovare alcuni dei titoli più apprezzati per Nintendo Switch, scontati fino al 75%. I saldi sul Nintendo eShop iniziano giovedì 23 settembre alle 15:00 e terminano domenica 3 ottobre alle 23:59 ora locale

Viaggia in tutto il mondo con il fidato amico di Mario, Cappy, in Super Mario Odyssey.

Intraprendi un’avventura con Link per fuggire da una strana isola in The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Passa dalle colorate battaglie di Splatoon 2 a suon di pittura oppure sfida i tuoi amici ai classici senza tempo di 51 Worldwide Games,

In Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX vivi un avventura magica trasformandoti in un Pokémon e crea la sua Squadra di Soccorso scegliendo fra Pokémon come Pikachu, Eevee e Charmander, per salvare il mondo addentrandoti in dungeon misteriosi!

Mentre in Overcooked Special Edition fatti aiutare dagli amici ad affettare, cucinare, impiattare e lavare i piatti in questa cucina frenetica. L’obiettivo è servire più pasti possibili prima che scada il tempo!

Questi sono solo alcuni dei titoli in sconto presenti sullo store Nintendo eShop ecco a voi altri titoli da non perdere:

Mi raccomando affrettatevi perché i Saldi Blockbuster iniziano giovedì 23 Settembre alle ore 15:00 e terminano domenica 3 ottobre alle 23:59 ora locale.