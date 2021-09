Fall Guys: da oggi la collaborazione con Kena

Da oggi 21 settembre è uscito l’atteso Kena Bridge of Spirits su PC, PS4 e PS5, e per festeggiare l’evento, i personaggi dell’avventura di Ember Lab arrivano su Fall Guys. Mediatonic fa infatti sapere sui suo profili social che la protagonista Kena e uno spiritello Rot arrivano con delle skin da ottenere in cambio di corone.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, infatti, Rot è disponibile da oggi (e fino al 23 settembre) con 5 corone per la parte superiore e altre 5 per quella inferiore. Stessa situazione per Kena, che arriva il 24 settembre (fino al 26) sempre ottenibile con 5 corone per la parte sopra e 5 per quella sotto.

Lasciandovi al tweet qui sotto, con tanto di video che mostra i due nuovi personaggi in azione in Fall Guys, vi ricordiamo che un cross-over precedente aveva visto l’arrivo di Ratchet e Clank all’interno del colorato battle royale di Mediatonic e Devolver Digital.