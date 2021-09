Phoenix Point Behemoth Edition: nuovi dettagli su Corrupted Horizons

Snapshot Games, in collaborazione con Saber Minsk e Prime Matter, ha pubblicato una serie di nuovi screenshot per Phoenix Point che mostrano le unità Mutoid del nuovo DLC-4: Corrupted Horizons.

Potete giocare il DLC-4 dal primo ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One con il lancio di Phoenix Point: Behemoth Edition, che segna il debutto su console del gioco strategico di successo completo di quattro importanti espansioni DLC, incluso il DLC-4. Il DLC introduce il nuovo micidiale Corruption Effect, che può influire sulla volontà di combattere dei soldati. Ma una nuova unità alleata, i Mutoid, può aiutare a contrastare la minaccia: un ibrido umano-Pandoran immune alla corruzione. Le abilità dei Mutoid possono essere acquisite da qualsiasi classe conosciuta dal giocatore, consentendo loro di combinare i poteri in modi nuovi ed entusiasmanti. Ma i Mutoid costano ai Mutagens la produzione, l’evoluzione con nuove abilità e la guarigione quando vengono feriti, aggiungendo un elemento di rischio ai loro vantaggi tattici. Per il team di sviluppo, portare Phoenix Point su console ha significato riprogettare l’interfaccia e lo schema di controllo per garantire che ogni azione fosse intuitiva sui controller. Piuttosto che semplicemente rispecchiare i controlli del mouse, le azioni sono assegnate a pulsanti specifici e i menu sono suddivisi in schede accessibili. Inoltre, una legenda sullo schermo aiuta a garantire che i giocatori sappiano sempre quali azioni possono e non possono eseguire in un dato momento.

Phoenix Point: Behemoth Edition include tutti i principali DLC pubblicati per il gioco fino al DLC-4 incluso, oltre a skin esclusive per console. Il titolo gira a 1080|30 FPS su PlayStation 4 e Xbox One, ma i giocatori PlayStation 5 e Xbox Series X potranno provare il gioco a 4K|60 FPS, con un aggiornamento gratuito in arrivo dopo il lancio. Phoenix Point: Year One Edition è disponibile su PC Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, GOG.com e Google Stadia. . Per maggiori dettagli, visita il sito ufficiale qui.