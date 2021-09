Beyond Contact da oggi è disponibile in Accesso Anticipato

Koch Media e Playcorp annunciano la pubblicazione di Beyond Contact. Il nuovo titolo survival PC è stato lanciato in Early Access su Steam e sarà un gioco live con l’obiettivo di potenziare i giocatori nel processo di sviluppo. Beyond Contact è un gioco survival ispirato all’arte e allo stile dei fumetti sci-fi pulp, ai dilemmi morali dei film di fantascienza contemporanei e al gameplay spietato dei classici survival.

Il gioco offre esplorazione e scoperta, un solido sistema di ricerca e creazione, costruzione di basi intuitive, agricoltura, alimentazione delle creature e molto altro. Il gioco avrà diversi obiettivi per salvare gli abitanti del pianeta con condizioni meteorologiche estreme, per sfidare migliaia di volte anche i giocatori più esperti.

Caratteristiche chiave di Beyond Contact:

3D Engine dinamico: Mondo dinamicamente diversificato, robusto e indiscutibilmente letale, alimentato dal motore Unity, con il supporto diretto di Unity.

Setting Sci Fi: Utilizza l’equipaggiamento, le armi e le tute atmosferiche fornite dallo Space Corps per esplorare i diversi ambienti alieni, scoprire creature straordinarie e piante insolite e alla fine trovarti faccia a faccia con l’antica civiltà di Ketern.

Ricerca e creazione: Scansiona, raccogli, estrai e cerca i materiali esotici del pianeta mentre utilizzi il profondo e gratificante sistema di ricerca e creazione per sopravvivere e prosperare sul pianeta morente e sui suoi abitanti spesso aggressivi.

Costruzioni di base intuitive e Sistema di rete elettrica: costruisci, espandi e difendi la tua base operativa, spingendo al limite l’esclusivo sistema di rete elettrica.

Narrative Driven Quest e NPC alieni: collabora con civiltà aliene, scopri tecnologie precedentemente sconosciute e scopri la verità sulla scomparsa del pianeta lungo il tuo viaggio per aiutare la gente del posto.

Lo studio di sviluppo PlayCorp è stato fondato da ingegneri con una motivazione naturale e una passione per la tecnologia all’avanguardia, che ha portato ad anni di ricerca e sviluppo per definire ed eseguire la loro visione. Beyond Contact è il risultato di quella passione con un focus su temi come la responsabilità sociale e ambientale.