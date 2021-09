F1 Mobile Racing: disponibile l’aggiornamento per la stagione 2021

Oggi, Codemasters ed Electronic Arts hanno rilasciato l’aggiornamento stagionale 2021 per F1 Mobile Racing, un videogioco portatile gratuito ufficiale del Campionato Mondiale FIA Formula Uno 2021. Con oltre 35 milioni di download in tutto il mondo, F1 Mobile Racing porta adesso l’azione a un nuovo livello con un epico racing PvP in tempo reale, sfide globali in cui la posta in gioco è alta e una qualità visuale migliorata, con una nuova modalità Carriera in arrivo in un prossimo aggiornamento.

I giocatori possono mettersi al volante delle vetture ufficiali del Campionato Mondiale FIA Formula Uno, oppure progettare il proprio veicolo F1 e gareggiare contro il tempo insieme a veri giocatori o al fianco di avversari guidati dall’AI sui circuiti ufficiali di questa stagione. L’audio aggiornato e la revisione visuale rendono F1 Mobile Racing più immersivo che mai, con contenuti e nuovi eventi da aggiungere regolarmente.

Forte del successo che ha riscosso dal momento del lancio, nel 2018, l’aggiornamento di F1 Mobile Racing affina e amplia caratteristiche come lo sviluppo delle auto, la personalizzazione e altre ancora, seguite da una nuova modalità Carriera che verrà lanciata in un prossimo aggiornamento. I giocatori possono rappresentare un team dalle griglie di partenza di questa stagione, aggiornare le loro auto e salire in cima al podio toccando l’apice del motorsport, ovunque e in qualsiasi momento.

Vincent Meulle, Produttore Esecutivo di Codemasters, ha dichiarato: