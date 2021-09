Annunciate date e orario del prossimo Nintendo Direct

Proprio nel corso delle recenti ore, a sorpresa, Nintendo ha annunciato il nuovo appuntamento per il Nintendo Direct, all’interno del quale la compagnia giapponese mostrerà diverse produzioni in arrivo nei prossimi mesi su Nintendo Switch, la console ibrida della casa di Kyoto. Secondo quanto svelato da Nintendo stessa, veniamo a conoscenza della data e orario del tanto atteso Direct, sperando di vedere qualche titolo scomparso dai radar, come oramai il chiacchieratissimo Bayonetta 3, dove PlatinumGames ci ha già stuzzicati in una recente dichiarazione rilasciata nei giorni scorsi.

Alle ore 00:00 della notte tra il 23 e il 24 settembre andrà in onda un nuovo Nintendo Direct di circa 40 minuti, dedicato principalmente ai giochi per Nintendo Switch in arrivo questo inverno. Insomma, a distanza di poche ore, vedremo cosa proporrà il colosso giapponese in questo evento tutto da seguire. Ovviamente, noi vi riporteremo al più presto possibile tutti gli annunci e gameplay mostrati all’evento.

Quindi, vi consigliamo di seguirci se volete rimanere sintonizzati su tutte le principali novità che mostreranno durante il Nintendo Direct. Intanto, ci tenevamo a ricordavi che nella giornata del 24 settembre potrebbe essere rivelato un nuovo controller sempre per Nintendo Switch, secondo al recente report svelato sulle pagine di VGC.