House of Ashes: esperienze dal set!

Bandai Namco ha pubblicato la prima parte di una video intervista fatta all’attrice Ashley Tisdale, la quale interpreta il ruolo di Rachel King in The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, nuovo titolo sfornato da Supermassive Games.

L’attrice, nuova all’interpretazione in un videogioco, ci racconta l’esperienza sul set.

Nel video si possono vedere le sessioni di motion capture con diverse scene dietro le quinte e scoprire le sue opinioni sul genere horror.

Esplora momenti di tensione e terrore da solo, oppure con un amico online nella modalità Storia Condivisa, o con fino a cinque giocatori sullo stesso divano nella modalità Serata al Cinema

Vi ricordiamo che House of Ashes fa parte della saga The Dark Pictures Anthology, una serie di giochi horror stand-alone di stampo cinematografico, pensati per assicurare un’esperienza terrificante su base regolare. I giochi non sono connessi tra di loro e ognuno ha una nuova storia, ambientazione e cast.

Il titolo sarà disponibile a partire dal 22 ottobre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC ed è disponibile per la prenotazione