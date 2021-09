Novità su Marvel’s Guardians of the Galaxy!

Ci sono novità per Marvel’s Guardians of the Galaxy; diversi media hanno avuto la possibilità di testarlo e ci hanno mostrato molti dettagli del gioco.

Il gioco, prodotto da Square Enix in collaborazione con Eidos Montréal, è un titolo che sicuramente ha incuriosito molti, tanto che ulteriori dettagli verranno mostrati sicuramente durante lo spazio dedicato a Square del Tokyo Game Show 2021.

Ecco un video di Playstation access dove possiamo vedere le novità del titolo:

Lo stile di battaglia unico e frenetico, la possibilità di controllare le azioni del protagonista e del suo gruppo, per dare vita a scontri unici.



La Milano, nave dei nostri guardiani, sarà esplorabile completamente. Muoviamoci al suo interno e incontriamo Kammy, un lama dai colori sgargianti.

Ci sarà la possibilità di personalizzare i set abilità dei nostri guardiani, con attacchi unici che rispecchieranno al meglio lo stile scelto da noi.

Ci saranno emozionanti battaglie intergalattiche, guidando la nostra fedele Milano puntiamo i nostri cannoni verso asteroidi o navi nemiche.

Nei video possiamo anche dare uno sguardo alla possibilità di scelta. Infatti, il giocatore sarà parte integrante della storia rispondendo con frasi preimpostate a quesiti e opzioni proposte.

Vi ricordiamo che il titolo uscirà il 26 Ottobre per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC via Steam e Epic Games Store