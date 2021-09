Evertried: annunciata la data d’uscita

A luglio vi avevamo parlato di Evertried, rogue-lite tattico in sviluppo dal team indie brasiliano Lunic Games. Oggi il publisher DANGEN Entertainment ha annunciato la data di uscita su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco uscirà, in versione digitale, il 21 ottobre. I preordini per Nintendo Switch e Xbox One iniziano oggi 22 settembre, e sarà disponibile una demo su Steam durante il Tokyo Game Show 2021.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Evertried è un rogue-lite tattico ambientato nell’aldilà dove il giocatore assume il ruolo di un guerriero caduto che deve salire su una torre misteriosa sconfiggendo i nemici in combattimenti a turni. Ogni piano presenta una sfida unica da superare attraverso l’ingegno, la strategia e il posizionamento. Il giocatore deve fare un uso intelligente di attacchi, movimenti, abilità e pericoli per liberare i piani dai nemici e salire più in alto nella Torre verso il proprio destino.

Le azioni del giocatore dettano quando il nemico si muove. In altre parole, tutto si muove dopo il giocatore. Il gioco si svolge in modo veloce o metodico come il giocatore vuole, con un sistema di combattimento a turni basato sull’azione. Alternare il movimento, l’attacco, il dash, le abilità e l’attirare i nemici nei pericoli è la chiave del successo. I giocatori devono sviluppare strategie intricate e personalizzare le loro abilità per superare in astuzia e in astuzia gli avversari. Questo è combinato con un sistema di rogue-lite in cui il giocatore si sforza di salire più in alto nella Torre in ogni run verso la fine del gioco.