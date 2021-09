Animali Fantastici 3: svelati il titolo e la data d’uscita del film!

Warner Bros. ha mandato in visibilio i Potterhead di tutto il mondo oggi quando, dopo una lunga attesa, ha finalmente annunciato ufficialmente il titolo di Animali Fantastici 3, il terzo capitolo della pentalogia dedicata a Newt Scamander e alla sua lotta contro il temibile mago oscuro Gellert Grindelwald.

La pellicola, come annunciato oggi, si intitolerà Animali Fantastici I Segreti di Silente, e la sua uscita nelle sale di tutto il mondo è prevista per il 15 aprile 2022. Quest’ultima è sicuramente un’ottima notizia per tutti i fan, dal momento che il film era precedentemente previsto al debutto nel luglio 2022. Sorprende dunque in positivo la decisione della compagnia di anticipare l’uscita cinematografica di qualche mese.

Quella del film è stata una lavorazione a dir poco tormentata: la produzione è stata inizialmente investita dallo scandalo giudiziario che ha coinvolto Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard, portando Warner Bros. alla decisione di licenziare l’attore dal ruolo di Gellert Grindelwald, per rimpiazzarlo poi con Mads Mikkelsen. Una scelta che ha scatenato molte voci di protesta tra i fan, ma sulla quale la major cinematografica è stata assolutamente irremovibile. Poi i lavori sul film sono stati interrotti anche dalla pandemia di Covid, che ha costretto Warner Bros. a rimandarne l’uscita al 2022.

Nonostante tutto però il cast è sempre rimasto entusiasta del progetto, come confermano le dichiarazioni rilasciate da Jude Law (che interpreta una giovane Albus Silente) al podcast di Dan Fogler:

“Sono felice di essere in questo cast e sono felicissimo di recitare in questo ruolo. Mi sento come se ogni giorno in cui realizziamo questi film sia una benedizione. E c’è anche questo senso di reverenza, suppongo, perché queste opere hanno un posto speciale nella vita di tante persone. […] Non ho mai sentito questa cosa così come la sento in questo lavoro. La responsabilità che questo ruolo porta con sé. Ma è anche una cosa bellissima, è come se ti dessero un artefatto prezioso,o qualcosa a cui devi badare con attenzione”

Dunque siete pronti? Animali Fantastici I Segreti di Silente arriverà nei cinema il prossimo aprile, di nuovo con Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander, Jude Law in quello di Albus Silente, Mads Mikkelsen come Gellert Grindelwald, Ezra Miller come Credence Barebone (o Aurelius Silente), Katherine Waterston come Tina Goldestein e Dan Fogler come Jacob Kowalski.