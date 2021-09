Minecraft Dungeons: trailer di lancio su Steam

Da oggi 22 settembre Minecraft Dungeons arriva su Steam. Già disponibile su PC tramite Windows Store (oltre che su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch), il titolo di Mojang Studios e Double Eleven arriva anche sulla piattaforma Valve. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

EDIZIONE DEFINITIVA

Scopri la storia completa di Minecraft Dungeons, dall’inizio fino all’End. Scarica l’edizione definitiva, che include il gioco base e tutti e sei i DLC: Risveglio della giungla, Inverno opprimente, Picchi urlanti, Fiamme del Nether, Le profondità dello schermo e Vuoto echeggiante, il tutto a un prezzo inferiore rispetto all’acquisto separato del gioco e di ogni DLC.

BUNDLE DLC DEFINITIVO

Scopri la storia oltre il gioco base con il Bundle Minecraft Dungeons: DLC definitivo. Hai giocato alla storia principale, ma ora è il momento di vederla fino all’End! Combatti innumerevoli creature, esplora i livelli di salto di dimensione e scopri tesori indicibili mentre completi la storia della Sfera del Predominio. Scarica il Bundle DLC definitivo e ottieni tutti e sei i DLC: Risveglio della giungla, Inverno opprimente, Picchi urlanti, Fiamme del Nether, Le profondità dello schermo e Vuoto echeggiante. Acquistando il bundle otterrai tutti e sei i DLC a un prezzo inferiore rispetto all’acquisto separato di ogni DLC. Completa la storia con il Bundle DLC definitivo!