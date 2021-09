Steam Deck: Valve lo sta inviando agli sviluppatori per testare i giochi

Valve ha iniziato ad inviare i kit di sviluppo dello Steam Deck ad un certo numero di sviluppatori per testare i loro giochi. L’azienda con sede a Washington ha recentemente fatto sapere che sarebbe iniziato l’invio di unità hardware agli sviluppatori, che è stato confermato con la recente attività degli sviluppatori stessi sui social.

Uno sviluppatore di No More Robots, publisher di Descenders (e del prossimo Not Tonight 2), ha postato su Twitter un breve video del gioco in esecuzione sull’hardware attuale. Mike Rose riferisce che il gioco gira comodamente a 50-60fps su impostazioni ultra. Altri sviluppatori hanno anche postato foto di X-Plane e NEKOPARA in esecuzione sull’hardware attuale.

Le impressioni per lo Steam Deck sembrano essere generalmente positive su tutta la linea, e l’hardware è andato sold out abbastanza rapidamente. Anche se ci sono ancora alcune preoccupazioni che permangono, lo Steam Deck sembra essere uno dei migliori prodotti hardware di Valve.

Qui sotto potete vedere il tweet di Mike Rose.

Valve sent over a Steam Deck (thanks lovelies!!) so I've been going through our games and checking whether they work without any additional dev on our part

Descenders: Works flawlessly!

In fact it runs *incredibly* well. With full Ultra gfx on, I get around 50-60fps pic.twitter.com/RjT3Q233lX

— Mike Rose (@RaveofRavendale) September 21, 2021