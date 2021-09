Crunchyroll svela le uscite anime per l’autunno 2021

Il mese di ottobre è ormai all’orizzonte, e questo significa che il mondo anime si prepara all’arrivo di una nuova ondata di titoli, che animeranno la stagione autunnale. Come tutti i siti specializzati, anche e soprattutto Crunchyroll è pronto ad accogliere tante nuovissime opere d’animazione giapponesi.

Dopo l’annuncio di aver raggiunto la quota di cinque milioni di subscribers dunque, il sito, recentemente acquisito da Sony, ha annunciato quella che sarà la sua lineup per i prossimi mesi, scatenando l’hype dei fan con alcuni titoli di grandissimo spessore, tra cui non possono che spiccare le sei esclusive del sito:

Blade Runner: Black Lotus: opera prodotta da Crunchyroll e Adult Swim, l’anime sarà un midquel dell’universo di Blade Runner, nato dalla penna di Philip K. Dick e portato al cinema prima da Ridley Scott nel 1982 e poi da Denis Villeneuve nel 2019. Ambientata nella Los Angeles del 2032, l’opera saprà dare nuovi spunti a questo universo.

Fena: Pirate Princess: altra esclusiva di Crunchyroll e Adult Swim, questo anime ruoterà intorno a un’orfana che scapperà a cercare fortuna in mare, riuscendo a diventare il capitano di una nave pirata!

Platinum End: ultimo lavoro dei creatori di Death Note, in questo anime seguiremo le avventure di un giovane che, dopo aver tentato il suicidio, dovrà lottare contro altri dodici eletti per diventare il nuovo dio del mondo.

Restaurant to Another World : prepariamoci a tornare al Western Restaurant Nekoya nella seconda stagione di questo apprezzatissimo anime!

prepariamoci a tornare al Western Restaurant Nekoya nella seconda stagione di questo apprezzatissimo anime! Sakugan: un incredibile anime mecha, in cui ci appassioneremo alle vicende di un padre e di una figlia che dovranno pilotare il loro robot gigante, scontrandosi contro dei mostri per svelare i segreti del misterioso Labirinto.

High Guardian Spice: serie originale Crunchyroll creata da Raye Rodriguez, in cui quattro giovani ragazze si iscriveranno alla High Guardian Academy per diventare delle eroine in grado di proteggere il mondo da tutte le minacce.

Oltre a questi titoli di cartello, Crunchyroll ha svelato l’arrivo di tanti altri titoli in simulcast, come 86 Eighty-Six, Muv-Luv Alternative, takt op.Destiny, The Faraway Paladin, The Fruit of Evolution, The Night Beyond the Tricornered Window, World’s End Harem, la seconda stagione di Yashahime Princess Half-Demon e The World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat.

E le novità non si fermano qui, perché con la stagione autunnale arriveranno anche la nuove puntate di alcuni dei titoli più importanti del sito:

One Piece

Boruto Naruto Next Generations

Dragon Quest The Adventure of Da

Case Closed

Kiyo in Kyoto From the Maiko House

The Aquatope on White Sand

The Great Jahy Will Not Be Defeated

Tropical-Rouge! Pretty Cure

Siete pronti a questa immersione nel mondo anime? Tutto questo arriverà a ottobre su Crunchyroll, cosa aspettate?