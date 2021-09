Death Note 2 ascolterà le lamentele dei fan

Uno dei grandi peccati che i fan di Death Note non saranno mai in grado di perdonare a Netflix è sicuramente il film live-action del 2017 prodotto dalla piattaforma di streaming come adattamento dell’amatissimo manga di Tsugumi Oba e Takeshi Obata. L’opera, che vantava nel cast anche un nome d’eccezione come quello di Willem Dafoe, nel ruolo di Ryuk, ha profondamente deluso i tanti appassionati a causa dei numerosi cambiamenti che la differenziavano dal manga originale.

Nonostante il pessimo risultato però, Netflix ha deciso di riprovarci, confermando la produzione di un sequel, Death Note 2 che, a detta del produttore Masi Oka, cercherà di sistemare ciò che c’era di sbagliato nel primo film. In una recente intervista rilasciata a ScreenRant infatti, Oka (attualmente impegnato col progetto di Star Wars Visions per Disney +) ha dichiarato apertamente che le lamentele espresse dai fan dopo la prima pellicola verranno prese in considerazione:

“Tutto ciò che posso dire è che è ancora in fase di lavorazione. Nulla è stato deciso in un senso o nell’altro. Posso dire che ascolteremo i fan e che speriamo che gli appassionati saranno felici della direzione che abbiamo preso”



Dichiarazioni queste, che fanno eco a quelle rilasciate, non troppo tempo fa, dallo sceneggiatore Greg Russo, che aveva specificato che la nuova pellicola sarà più fedele al manga originale. Ed è sicuramente importante che nelle sue dichiarazioni Oka abbia menzionato apertamente le lamentele mosse dai fan dopo il primo film, assicurando che le loro opinioni verranno prese in considerazione.

Per il momento comunque ancora nulla di concreto si sa riguardo a Death Note 2. Il progetto potrebbe comunque far parte della nuova ondata di adattamenti live-action che verrà aperta in novembre dall’esordio di Cowboy Bebop. I fan del manga di Oba e Obata non possono fare a meno di sperare che questa sia la volta buona.