Titanfall 3 non arriverà molto presto

I fan della serie di Titanfall hanno sperato, e continuano a sperare, di ricevere notizie positive sullo sviluppo di Titanfall 3, terzo capitolo della serie FPS di Respawn Entertainment ed Electronic Arts, ma il developer continua a stroncare queste speranze. Ed è quello che è successo ancora una volta.

Parlando durante un collegamento streaming infatti, il community coordinator di Respawn Entertainment, Jason Garza, ha confermato che lo studio non sta lavorando a Titanfall 3 per concentrarsi sullo sviluppo di altri progetti (come per esempio il supporto ad Apex Legends) e che la situazione non è destinata a cambiare a breve.

“Non ci sperate troppo. L’ho detto già altre volte. Non abbiamo nulla in lavorazione. Non c’è nulla. Nulla di nulla. Stiamo lavorando su fin troppi altri titoli per ora”



Dichiarazioni che confermano i report scoraggianti di qualche mese fa, secondo i quali il team di sviluppo di Titanfall 3 sarebbe composto da sole due persone, dato quanto Respawn Entertainment è assorbita da altri impegni. Una situazione sulla quale nemmeno Electronic Arts vuole intervenire: il capo degli studios Laura Miele ha infatti dichiarato che se il nuovo capitolo di Titanfall verrà realizzato o meno sarà una scelta di Respawn e che EA non avrà nulla a che fare con questa decisione.

Dunque se speravate di poter tornare presto a calcare i campi di battaglia di questa iconica serie, potete anche abbandonare le vostre speranze. A questo punto non è nemmeno certo che il progetto sia confermato, e per i fan potrebbe arrivare il grave colpo di una cancellazione.