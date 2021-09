Century Age of Ashes rinviato per colpa di Battlefield 2042

Playwing ha attirato su di sé un bel po’ di attenzioni grazie all’anticipatissimo titolo multiplayer Century Age of Ashes, annunciato ai The Game Awards 2020, e mostrato di nuovo durante l’Opening Night Live della Gamescom, all’interno del quale i giocatori potranno sfidarsi cavalcando dei draghi, e che era pronto a fare il suo esordio il prossimo 18 novembre. Eppure, con un comunicato apparso su Twitter, il developer ha annunciato che ci sarà da aspettare ancora un po’ e che il lancio del gioco è stato rimandato.

La causa di questo slittamento però non è stato un ritardo nella realizzazione del titolo, ma Battlefield 2042. Recentemente infatti è stato annunciato che l’ultimo capitolo della celeberrima saga FPS di casa Electronic Arts (che avrà anche un occhio particolare per la componente multiplayer) è stato rinviato al 19 novembre, un solo giorno dopo la data d’uscita di Century Age of Ashes.

Per questo motivo Playwing ha valutato di spostare la data d’uscita del suo lavoro, in modo da lasciargli il meritato spazio, facendo in modo che le sue prestazioni sul mercato non siano soffocate dall’arrivo di quello che, a tutti gli effetti, è uno dei titoli più attesi dell’anno.

Gli appassionati (che hanno già potuto mettere le mani su due closed beta del gioco), dovranno quindi aspettare almeno fino al 2 dicembre, data indicata da Playwing come nuova uscita del titolo.

Playwing ha inoltre comunicato a tutti i giocatori che hanno partecipato al beta test che i loro progressi non potranno essere mantenuti nella versione finale del gioco.