Dark Souls festeggia il 10° anniversario

Ben 10 anni fa su PlayStation 3 e Xbox 360 (e in seguito anche su PC) fu pubblicato un titolo che segnò talmente complicato che poteva rivaleggiare con Demon’s Souls, ossia Dark Souls. Realizzato sempre da From Software, il gioco poteva essere considerato il primo souls-like mai pubblicato, dato che aveva fin troppi elementi in comune con Demon’s Souls. Fatta questa introduzione, sono passati ben 10 anni da quel 2011 e il team di sviluppo da deciso di festeggiare su Twitter questo specifico anniversario. Di seguito il testo del tweet:

Dark Souls ha resistito al tempo e al giorno d’oggi è ancora un titolo molto giocato, grazie anche alla sua versione rimasterizzata disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e giocabile ovviamente in retrocompatibilità anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nell’attesa di Elden Ring, noi di GamesVillage stiamo giocando sul nostro canale Twitch tutti i souls-like di From Software, in quella che è una vera e propria “Road to Elden Ring”. In quanti di voi hanno approcciato alla serie?

Chosen Undead, Bearer of the Curse, Ashen One. You witnessed the birth of the First Flame, and you saw to its end.

We commemorate your Age of Fire. Thank you. #DarkSouls10thAnniversary pic.twitter.com/CoxoW4FDiL

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) September 22, 2021