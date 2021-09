Kena Bridge of Spirits: disponibile il nuovo aggiornamento 1.05

Kena: Bridge of Spirits di Ember Lab è uscito da pochi giorni e già riceve una nuova patch, la versione 1.05, per correggere i bug presenti nel gioco. Trovate le note complete qui. Di seguito una panoramica sul nuovo aggiornamento di Kena: Bridge of Spirits:

Di recente In un’intervista con SoulVision Magazine, i co-fondatori dello studio indipendente Ember Labs Mike e Josh Grier hanno parlato dei loro piani per il futuro di Kena e del suo mondo accattivante. I creatori hanno espresso incertezza riguardo al potenziale seguito di Kena: Bridge of Spirits, affermando che preferirebbero realizzare un’altra IP con lo stesso stile in termini di gameplay ed esperienza basata sulla trama. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale PlayStation:

Kena: Bridge of Spirits è un’avventura d’azione basata su trama, ambientata in un mondo affascinante ricco di esplorazioni e combattimenti frenetici.

I giocatori devono trovare e far crescere una squadra di piccoli spiriti amichevoli chiamati Rot, migliorando le loro abilità e scoprendo nuovi modi per manipolare l’ambiente. I Rot sono timidi e surreali nascosti nella foresta, mantengono l’equilibrio trasformando gli organismi morti e in decomposizione.

Kena, una giovane Guida degli Spiriti, è arrivata in un villaggio abbandonato, alla ricerca del sacro santuario di montagna. Si sforzerà di scoprire i segreti di questa comunità dimenticata, nascosta in una foresta selvaggia dove sono intrappolati spiriti erranti.

Caratteristiche principali

• Crea la tua squadra: trova e colleziona Rot per acquisire potenti abilità, fare scoperte e trasformare l’ambiente.

• Esplora un villaggio dimenticato e una strana maledizione: attingi al potere del Regno degli Spiriti per ricostruire questo mondo un tempo maestoso.

• Combattimenti frenetici: ormai gli spiriti sono corrotti, intrappolati e incapaci di andare avanti, mettendo alla prova Kena ad ogni passo.

Kena: Bridge of Spirits arriverà il 21 settembre su PS4, PS5 e PC (tramite Epic Games Store).

Patch 1.05 is Now Available

– Enabled photo mode when sitting with the Rot.

– Increased maximum camera sensitivity.

– Fixed bug that locked player into the Spirit Mask mode.

– Fixed several progression blockers.

Full patch notes are here: https://t.co/56LEeUijOp

— Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 23, 2021