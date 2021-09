Deathloop: il creative director spiega il design del gioco

Deathloop è finalmente uscito all’inizio di questo mese. Il gioco è stato acclamato dalla critica (qui la nostra recensione) e sembra che il titolo sarà anche un successo finanziario. Come molti dei precedenti titoli di Arkane, ha ricevuto molti elogi per il suo gameplay e il design dei livelli. La versione per PC ha avuto alcuni problemi, ma Arkane ha lavorato per cercare di risolverli. Su Steam, infatti, Deathloop ha raccolto pareri che si potrebbero tradurre per un 64% positivi. Sulla piattaforma di Valve, la stabilità del titolo risulterebbe compromessa da alcuni fenomeni di stuttering e performance per nulla ottimali.

Il creative director di Deathloop Dinga Bakaba è stato intervistato da noclip per oltre 20 minuti sul design del gioco. Il lungo video è suddiviso in più parti. Bakaba parla dell’apertura del gioco, per chi secondo lui è stato progettato principalmente il titolo, e poi approfondisce il design delle 4 aree e le idee di combattimento scartate. Trovate l’intervista qui sotto. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina Steam:

Deathloop è uno sparatutto in soggettiva next-gen di Arkane Lyon, il pluripremiato studio che ha creato Dishonored. Nel titolo, due assassini rivali sono intrappolati in un misterioso loop temporale sull’isola di Blackreef, condannati a vivere lo stesso giorno in eterno. Nei panni di Colt, l’unica possibilità di fuga è mettere fine a questo ciclo infinito assassinando otto bersagli chiave prima che il giorno ricominci. Imparate da ogni ciclo, provate nuove strade, ottenete informazioni e scoprite nuove armi e abilità. Spezzate il loop a qualsiasi costo.

Caratteristiche

Se non riuscite la prima volta – ogni nuovo loop è un’opportunità per cambiare. Sfruttate le conoscenze acquisite a ogni tentativo per modificare lo stile di gioco, aggirandovi furtivamente per i livelli o combattere ad armi spianate.

Deathloop è disponibile su PlayStation 5 e PC tramite Steam.