Disciples Liberation: nuovo trailer sui prossimi companion

Kalypso Media e lo sviluppatore Frima Studio hanno pubblicato un nuovo trailer sui prossimi companion, prima del lancio di Disciples: Liberation.

Disciples: Liberation segna un nuovo inizio per il franchise e consentirà ai giocatori di esplorare un mondo fantasy oscuro riccamente dettagliato, di combattere bestie feroci in intricati combattimenti a turni, di intraprendere centinaia di missioni uniche e di promuovere relazioni con un assortimento di fazioni nel mondo di gioco: da un impero tinto di estremismo religioso alle forze oscure dei non morti guidati da una regina pazza. Dopo aver forgiato alcune alleanze, i giocatori potranno costruire un esercito e scambiare risorse per un assortimento di aggiornamenti alla loro base di partenza. Ogni scelta avrà delle conseguenze e, a seconda delle decisioni e degli schieramenti politici, una mossa sbagliata potrà avere un micidiale effetto domino, cambiando irrevocabilmente il corso della storia.

Caratteristiche Principali

Campagna single-player di oltre 80 ore: vivi un’epica esperienza dark fantasy in tre atti, con più di 270 missioni e 5 finali unici

Esplora un mondo devastato dalla guerra: viaggia attraverso 4 diversi ambienti

Unisci le forze: unisciti a 4 fazioni in-game, ognuna con le proprie motivazioni e incentivi di gioco

Scrivi la tua storia: scegli tra 4 classi di abilità uniche e definisci il tuo posto nel mondo

Costruisci una base: affronta la ricerca di risorse preziose e usa il buon senso politico per costruire un luogo di pianificazione e rifugio

Combatti per la tua vita: recluta più di 50 unità e costruisci un esercito adatto al tuo stile di gioco, in combattimenti a turni

Sfida boss mortali: schiera la tua squadra contro mostri e bestie orribili

Le scelte sono tutto: lascia che le tue decisioni guidino il tuo destino e influenzino direttamente il tipo di leader che diventerai

Combatti i tuoi amici: lancia la sfida finale e combatti per la supremazia in schermaglie online a 2 giocatori

Una demo gratuita di Disciples: Liberation sarà disponibile anche durante lo Steam Next Fest, dall’1 al 7 ottobre.