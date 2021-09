Halo Infinite: la modalità multiplayer Big Team Battle si mostra nell’ultima livestream

Dopo aver annunciato la prossima serie di date per le prossime Technical Preview per multiplayer di Halo Infinite, 343 Industries ha tenuto un livestream per mostrare alcuni dei nuovi contenuti in arrivo. La Big Team Battle, che ha visto la sua parte di cambiamenti, è stata mostrata. La modalità è essenzialmente un grande caveau che deve essere violato.

Mentre questo avviene, i giocatori devono fare tutto il possibile per sopravvivere. Il completamento dell’obiettivo premierà il giocatore con numerose armi dalla forza devastante per far pendere la bilancia a favore della propria squadra. Vi ricordiamo che Halo Infinite è atteso per la giornata dell’8 dicembre 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, dove già a partire dal day one verrà incluso all’interno dell’Xbox Game Pass, dando la possibilità agli abbonati del servizio di scaricarlo senza ulteriori costi aggiuntivi.