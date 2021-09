Diablo II Resurrected non supporterà l’NVIDIA DLSS su PC al lancio

A partire da oggi alle 17:00, Diablo II Resurrected potrà essere giocato per tutti coloro che lo hanno prenotato su PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5 e Nintendo Switch. In tanti giocatori, soprattutto i veterani della serie, non vedono l’ora di mettere le mani su una delle opere più importanti presenti nel mercato dei videogiochi, dove l’azienda ha organizzato un evento decisamente speciale.

Detto ciò, la compagnia ha diffuso qualche dettaglio della versione PC, che interesserà a tutti coloro che possiedono una scheda video della serie 20 o 30 targata NVIDIA. Ebbene, a quanto pare, il DLSS, tecnologia proprietaria focalizzata su mantenere un framerate elevato ma al contempo senza ridurre la qualità dell’immagine, non sarà supportata in Diablo II Resurrected al lancio. Però, questo non significa che in futuro non ci sia la possibilità di una futura implementazione della tecnologia firmata NVIDIA.

Quindi, noi non possiamo fare altro che sperare ed attendere l’implementazione del DLSS in futuro.