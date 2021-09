Planet Zoo: l’America Animal Pack arriva il 5 ottobre

Frontier ha annunciato oggi l’arrivo di nuovi contenuti in Planet Zoo, il gestionale in cui creare il proprio zoo: si tratta dell’America Animal Pack, che arriverà il 4 ottobre, e porterà 7 nuovi animali (il castoro americano, l’alce, il leone marino della California, il puma, l’alligatore americano, il cane della prateria coda nera e la volpe artica), oltre a doversi oggetti e un nuovo scenario a tempo.

Partendo dalle alte foreste della costa occidentale americana, fino alle paludi della Florida arriva quindi il prossimo pack, con l’aggiornamento gratuito che porta il gioco alla versione 1.7.

Questa la descrizione del nuovo contenuto da parte degli svilluppatori:

Quali animali incontreremo nel nostro viaggio? Scopriamolo! In questo Animal Pack incontrerai 7 ipnotizzanti animali dell’habitat: l’operoso castoro americano, l’imponente e maestoso alce, l’elegante e furbo leone marino della California, il timido e solitario puma, l’enorme alligatore americano, il socievole cane della prateria dalla coda nera e la sfuggente ma adorabile volpe artica. Insieme a loro c’è un favorito personale come animale da esposizione: la rana toro americana! Una delle rane più grandi del Nord America, è nota per la sua pelle verde brillante.

Con così tanti nuovi animali da accudire e curare, avrete bisogno di alcuni oggetti di arricchimento per accompagnarli! Questi includono la Piñata Pronghorn, la mangiatoia skittle, la mangiatoia dei meloni, la mangiatoia subacquea e la piscina per i castori, che aiuteranno i tuoi laboriosi amici a mostrare le loro abilità per stupire e impressionare i tuoi ospiti.

Con questo Pack ti porteremo anche un nuovo scenario a tempo, ambientato ai piedi delle Blue Ridge Mountains. Metti alla prova le tue abilità e trasforma questo piccolo zoo in una storia di successo!

Planet Zoo: North America Animal Pack sarà disponibile per l’acquisto a 7,99€ (9,99$, 9,99€) su Steam dal 4 ottobre.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione, ricordandovi che precedentemente era uscito l’Africa Pack.