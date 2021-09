Disney Classic Games Collection: annunciato per PC, PS4, Switch e Xbox One

Nighthawk Interactive ha annunciato la Disney Classic Games Collection per PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. La collection sarà disponibile da questo autunno (non è stata annunciato il giorno preciso) e contiene al suo interno dei giochi classici a 16-bit migliorati, tratti da alcuni dei più celebri film Disney: Aladdin, Il Re Leone e il Libro della Giungla. Differisce dalla versione uscita un paio di anni fa proprio per l’inserimento della storia con protagonista Mowgli.

Questo il testo che accompagna il trailer d’annuncio:

Disney Classic Games Collection è l’ultima e più grande compilation di giochi classici Disney basati su alcuni dei film Disney più amati di tutti i tempi: Aladdin, Il Re Leone, e ora, Il Libro della Giungla! Questo pacchetto combina Disney Classic Games: Aladdin e Il Re Leone con il TUTTO NUOVO “Il Libro della Giungla e ANCORA PIÙ Aladdin Pack”. Ora puoi giocare a TUTTE le versioni per console a 16 bit di “Aladdin”, acclamate dalla critica, insieme ai giochi classici basati su “Il libro della giungla” della Disney! Questi giochi tutti nuovi, richiesti dai fan e amati completano questa collezione, rendendo questo l’unico modo per sperimentare tutte le versioni per console a 16 bit di Aladdin e Il libro della giungla.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione.