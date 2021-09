Children of Morta: gameplay della co-op online

11 bit studios e Dead Mage tornano a parlare della modalità co-op online di Children of Morta, il rogue-like con protagonista la famiglia Bergson. E lo fanno con un video gameplay di una versione alpha agli stadi iniziali. Il team ha pubblicato questo filmato per rassicurare i propri fan del fatto che la modalità è ancora in sviluppo, ma che ha richiesto più tempo del previsto. Non è però stato annunciato un periodo d’uscita.

Questo il testo scritto dagli sviluppatori che accompagna il video:

Abbiamo lavorato duramente e siamo molto consapevoli di quanto il tempo voli veloce – il 2019 sembra ieri, ma Children of Morta è uscito ormai da due anni! E il nostro lavoro di sviluppo non è ancora finito, cosa di cui siamo molto consapevoli, soprattutto per quanto riguarda la nostra modalità cooperativa online.

Lo sviluppo di questa modalità si è rivelato molto più complicato e lungo di quanto ci aspettassimo e ha richiesto più tempo del previsto. Per assicurarvi quanto siamo andati avanti, ci piacerebbe presentarvi un’anteprima alfa della modalità – in modo che siate certi che non abbiamo dimenticato la nostra promessa e che vogliamo consegnarvi una soluzione stabile e funzionante degna della vostra attesa.

Grazie per essere stati con noi durante tutto il viaggio intrapreso da Children of Morta – e rimanete sintonizzati per le nostre prossime novità, che speriamo possano addolcire la vostra attesa nel frattempo!

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che ad aprile era uscita la modalità Family Trials.