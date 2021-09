Bayonetta 3 e Kirby Discovery in uscita nel 2022?

Il calendario delle uscite sul sito giapponese di Nintendo è stato aggiornato con il periodo di uscita di Bayonetta 3 e con l’aggiunta di un gioco di Kirby non ancora annunciato, intitolato Kirby: Discovery per Switch. Quest’ultimo dovrebbe essere pubblicato nella primavera del 2022, si in versione fisica che digitale.

L’annuncio di Kirby: Discovery presenta l’immagine che potete vedere in fondo alla notizia, e si collega ad una pagina però non disponibile.

Lo stesso calendario elenca Bayonetta 3 con un’uscita prevista nel 2022, più precisamente, indica che il titolo sarà pubblicato tra settembre e novembre. Anche l’immagine dell’action di Platinum Games si collega ad una pagina non disponibile. Per quanto riguarda proprio Bayonetta 3, era di pochi giorni fa la notizia che parlava di novità nel breve, con la possibilità di mostrarsi per la prima volta. Annunciato quasi quattro anni fa, del titolo in sviluppo da parte di Platinum Games, fatta eccezione per il logo, non era stato di fatto mostrato null’altro.

Kirby: Discovery e il periodo d’uscita di Bayonetta 3 potrebbero essere annunciati ufficialmente durante il Nintendo Direct di stanotte, che inizierà quando qui in Italia sarà mezzanotte, e sarà possibile vederlo su YouTube o sul sito Nintedo. A tal proposito, vi ricordiamo che stasera noi di GamesVillage seguiremo l’evento Nintendo sul canale Twitch.