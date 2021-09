L’attacco dei giganti: iniziato il doppiaggio della seconda parte dell’ultima stagione

L’anime de L’attacco dei giganti è ormai alle soglie della sua conclusione. La seconda parte della quarta stagione, la Final Season, farà il suo esordio durante la stagione invernale del 2022, in gennaio, e lo studio d’animazione MAPPA è alacremente al lavoro per regalare a tutti i fan della serie di Hajime Isayama un finale degno della grandezza della serie.

Oltre al lavoro di animazione, ora sappiamo che la serie ha ripreso anche il doppiaggio. Il sound director della quarta stagione, Masafumi Mima, ha infatti condiviso attraverso il suo profilo Twitter, alcune immagini di Yuki Kaji, il doppiatore che presta la voce a Eren Jeager, intento a registrare le battute del suo personaggio.

“Una scena dal doppiaggio de L’attacco dei giganti. Cercando di venire incontro alle indicazioni del regista Hayashi, Yuki Kaji, che interpreta Eren, continua a lavorare tra tentativi ed errori, alzandosi e sedendosi mentre recita. Tutti sono determinati anche se andare avanti è dura”



Ovviamente il lavoro di Mima non deve essere facile, e la supervisione del doppiaggio di una serie dell’importante de L’attacco dei giganti deve assorbirlo completamente. D’altra parte anche Yuki Kaji, che ha interpretato Eren fin dal primo episodio della serie, ha sempre dichiarato di essere molto legato al ruolo, e non è quindi una sorpresa vederlo lavorare tanto durante. Del resto in questa seconda parte della quarta stagione il suo personaggio si prenderà completamente la scena, guidando la saga verso la sua fine.

Non è stato ancora rivelato quale sarà la data ufficiale d’esordio della seconda parte della quarta stagione de L’attacco dei giganti, ma i fan fremono già in attesa del gennaio 2022. Se nel frattempo volete rimettervi in pari con la serie, o perché no, riguardarla, l’anime è disponibile su Netflix e Amazon Prime Video. Prepariamoci dunque, per l’ultima volta, al ritorno di Eren Jeager e del Corpo di Ricerca, nell’ultima, devastante guerra tra Eldia e Marley!