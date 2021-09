Star Wars Visions: l’anime non è canonico

L’approdo su Disney Plus, la piattaforma di streaming del colosso dell’intrattenimento americano, di Star Wars Visions, ha mandato in visibilio tanto i fan dell’animazione giapponese quanto quelli del franchise creato da George Lucas. La serie antologica di nove episodi è anche il primo anime della storia della saga, e al suo interno potremo vedere nove episodi diversi narrati ognuno con uno stile differente.

Secondo le ultime dichiarazioni, rilasciate dagli stessi produttori dell’opera, Star Wars Visions però non è canonico. La conferma è arrivata in un’intervista rilasciata dal produttore Kanako Shirasaki e dall’executive producer James Waugh a CNET, durante la quale era stato chiesto ai due se le storie di Visions sarebbero state in qualche modo connesse al resto del franchise.

“Non nell’immediato, ma potrebbero influenzare la prossima generazione di creatori”



Questa dichirazione di Shirasaki conferma dunque che l’anime non sarà un’opera canonica all’interno dell’universo narrativo creato da George Lucas, ma anche che gli autori si aspettano che possa fungere da punto di partenza per una nuova ondata di show, e che possa favorire l’espansione del franchise di Star Wars su nuovi medium. A questo proposito Waugh ha dichiarato:

“Ogni pezzo di Star Wars influenza in un modo o nell’altro i futuri storyteller dell’opera. Ci sono dei piani per integrare Visions nella timeline della saga principale? Non al momento, ma non ho dubbi che vedremo cose che sono in Visions diventare parte del mondo di Star Wars nei prossimi dieci anni. Per il momento noi possiamo continuare a raccontare questa storia:c’è un romanzo [Star Wars Visions Ronin] che sta per uscire, scritto da Emma Mieko Candon, un’autrice davvero talentuosa. […] Vorremmo costruire un ecosistema di storytelling attorno a Visions e a questi personaggi. Vedremo di chi si innamorerà la gente”

All’interno della serie anime non macheranno i personaggi noti per gli appassionati della saga di George Lucas, come Boba Fett e Jabba the Hutt, ma sicuramente l’attenzione dei fan sarà concentrata maggiormente sui personaggi originali, sperando che alcuni di questi possano entrare a far parte del’universo canonico della saga cinematografica. Tutto è nelle mani di Disney e Lucasfilm, a noi non resta che scoprire quali progetti ci aspettano in futuro.