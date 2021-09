Monster Hunter Rise Sunbreak: il DLC annunciato al Nintendo Direct!

Il Nintendo Direct di stanotte si è aperto con un annuncio che farà felici tutti gli appassionati di Monster Hunter Rise: l’ultimo capitolo della fortunata serie di casa Capcom sta infatti per arricchirsi di un nuovo DLC a pagamento, Sunbreak, che è stato annunciato in arrivo per l’estate del 2022.

Ambientato in un panorama desolato, tra le rovine di un tempio distrutto illuminate da una sanguigna Luna violacea, questo DLC sarà un sicuro successo tra i fan della saga action RPG di Capcom.

Prepariamoci a cacciare nuovi mostri leggendari, e ad affrontare un drago oscuro in questa nuova, emozionante espansione del titolo campione d’incassi esclusivo per Nintendo Switch. Monster Hunter Rise Sunbreak arriverà nella stagione estiva del 2022!