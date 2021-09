The Last of Us Day: nuovo merchandising per festeggiare l’evento

Il prossimo 26 settembre si terrà il The Last of Us Day 2021 (ex Outbreak Day). In quella giornata specifica (all’interno del videogame di Naughty Dog) ci fu l’inizio della pandemia che trasformò gli esseri umani in funghi-zombie e per questo, ogni anno i fan della serie festeggiano l’evento con iniziative e gameplay. Anche Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment però non sono da meno.

Come ogni anno, le due aziende hanno annunciato del nuovo merchandising, disponibile sia in Nord America che nel resto del mondo, Europa compresa. Tutti i nuovi prodotti (e quelli vecchi) sono disponibili sul sito PlayStation Gear. Prima di proporvi le novità, va specificato che alcuni nuovi contenuti verranno svelati il 26 settembre alle ore 18:00, mentre nella stessa giornata sarà disponibile su YouTube il fan-film tutto italiano di The Last of Us Part II. Di seguito tutti i prodotti del The Last of Us Day 2021!

The Last of Us Part II Abby Tee

Per iniziare, abbiamo la nostra prima t-shirt ufficiale di Abby. Questa maglietta 100% ringspun presenta la formidabile Abby in un ritratto dipinto ad acquerello e inchiostrato su una forte camicia bianca.

The Last of Us Part II Knit Beanie – Gray

Il tempo essere un po’ freddo in certi periodi dell’anno, soprattutto se vivi a Jackson o Seattle. Prendi questo berretto di maglia prima di andare in pattuglia per tenerti al caldo!

The Last of Us Part II Flannels

Se stai cercando un classico button-up da boscaiolo, come se avessi vissuto a Jackson per anni, beh, non devi lasciare la sicurezza delle mura cittadine per avere questo! Con un plaid rosso e nero con una targhetta con dettagli in pelle, sarai pronto per uscire in città o abbattere qualche risorsa.

Joel sfoggia una bella camicia a quadri in The Last of Us, e noi ne abbiamo una ispirata al suo stile. Questa camicia in flanella scozzese color antracite presenta accenni di blu ed è rifinita con un’etichetta con dettagli in pelle. L’antracite è disponibile solo negli Stati Uniti, in Canada e in altri paesi selezionati.

The Last of Us Part II Stormtech Rain Jacket

Non farti sorprendere da un acquazzone torrenziale senza un impermeabile come Ellie e Abby quando attraversano le rovine di Seattle! Resisti alla tempesta con questa Stormtech Waterfall Insulated Rain Jacket che include una patch in pelle incisa al laser. Questa giacca ha anche polsini regolabili a scatto, spacco posteriore tagliato al laser, cerniera frontale con chiusure a scatto e cappuccio attaccato con coulisse regolabile.

Washington Liberation Front Bomber Jacket

PlayStation Gear Store ha ufficialmente disponibile per l’acquisto la Abby’s Bomber Jacket di Insert Coin. In stretta collaborazione con Naughty Dog e utilizzando i file ufficiali del gioco, la Abby’s Bomber Jacket è realizzata con dettagli meticolosi e attenzione alle caratteristiche uniche.

The Last of Us Part II Cord Organizer

Per sopravvivere nel mondo di The Last of Us, è bene essere ben organizzati e conoscere le proprie risorse. Usa questo astuccio in tela cerata e pelle per tenere tutti i tuoi cavi, matite e altre forniture utili in un unico posto.

The Last of Us Part II Leather Valet

Ogni sopravvissuto capace sa che portare troppe cose in tasca ti trascina verso il basso. Mettetene un po’ in un posto conveniente in modo da sapere dov’è tutto. Questo svuotatasche è fatto di pelle e ha 4 angoli di metallo pinch-snap per tenere le chiavi e gli oggetti in un unico posto.

The Last of Us Part II Canvas Backpack

Vai in pattuglia per un giorno? Non dimenticare la tua borsa con le provviste. Questa sacca di cotone cerato è leggera e affidabile. Con una tasca sicura con cerniera all’esterno e una tasca imbottita per laptop all’interno, puoi trasportare in sicurezza tutte le tue necessità quotidiane.

Inoltre, abbiamo lavorato con i nostri amici di Taylor Guitar per portarvi tutti i nuovi accessori ispirati al mondo di The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II Taylor Wings Distressed Leather and GS Mini Guitar Strap

Ispirata alla chitarra Taylor 314 CE presente nel gioco e alla chitarra GS Mini di The Last of Us Part II, suona con stile con due nuove tracolle progettate rispettivamente per ogni chitarra. La rustica, multistrato Taylor Wings Distressed Leather Guitar Strap è decorata con la felce del tatuaggio di Ellie. La seconda cinghia nera con dettagli bianchi è ispirata e realizzata per adattarsi a The Last of Us Part II GS Mini Guitar. Entrambe completeranno perfettamente la tua collezione, sia che tu stia riprendendo le lezioni o che tu voglia improvvisare a casa.

The Last of Us Part II Taylor Guitar Picks

Siamo anche entusiasti di annunciare il secondo, nuovissimo prodotto Taylor Guitar: I plettri per chitarra ispirati a The Last of Us Part II in Onyx e Ember. Il set Onyx presenta gli emblemi della falena e del Washington Liberation Front (WLF), ispirati ai rispettivi viaggi di Ellie e Abby. Il plettro Ember profondo, è ispirato alla chitarra di Joel che regala a Ellie, con la stessa falena intarsiata che si trova sulla sua chitarra.