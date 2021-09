Nintendo Direct: ecco cosa è stato mostrato

Si è da poco concluso il Nintendo Direct, evento dell’azienda di Kyoto in cui vengono mostrati i giochi in arrivo, con il focus in questo caso soprattutto sui titoli che verranno pubblicati questo inverno. Lo abbiamo seguito anche sul nostro canale Twitch. Il primo gioco ad essere stato mostrato è Monster Hunter Rise con Sunbreak, nuova espansione in arrivo nell’estate 2022. Poi tocca a Mario Party Superstars, che arriverà su Switch il 29 ottobre e dove vengono mostrati tre nuovi tabelloni. Viene poi mostrato il gioco di carte Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Parantesi su Disco Elysium, che arriverà su Switch i 12 ottobre.

Viene mostrato il contenuto aggiuntivo di Hyrule Warriors L’era della calamità con l’Expansion Pass, il capitolo Il Gurdiano dei Ricordi. Poi viene annunciato Chocobo Gp, racing game Square Enix che arriverà nel 2022. Viene poi annunciato ufficialmente Kirby And The Forgotten Land, già leakato oggi pomeriggio, che arriverà nella primavera 2022 su Switch.

Annunciato il Direct di Animal Crossing per ottobre, viene mostrato poi l’update di Mario Golf. Parentesi su Dying Light, con la Cloud Version del 2 in uscita il 4 febbraio 2022. Il gioco di ruolo tattico Triangle Strategy uscirà il 4 marzo 2022, ed è poi il turno di Metroid Dread, che si mostra con un corposo video gameplay nel trailer di lancio.

Un nuovo tipo di iscrizione a Nintendo Switch Online darà la possibilità di accedere a tanti classici del Nintendo 64 e del Sega Genesis. Per l’occasione vengono anche mostrati i due controller classici che tornano in vendita. Torna poi un classico, con la versione modernizzata di Actraiser Reinassence e viene mostrato il capitolo 2 di Deltarune.

Il finale riserva delle gradite sorprese. Prima viene annunciato il film di Super Mario, con Shigeru Miyamoto che parla anche dei tanti attori famosi che presteranno voce ai personaggi: arriverà nelle sale durante le vacanze di Natale del 2022. Poi viene fatto vedere un corposo gameplay di Splatoon 3 (dal titolo “Il ritorno dei mammiferi?) e, ciliegina sulla torta, viene mostrato il tanto atteso Bayonetta 3, anch’esso già leakato nel pomeriggio, che arriverà nel 2022 (non specificato però il periodo). Si può vedere sia una parte relativa alla storia, sia una relativa al gameplay.

Qui sotto potete vedere la live completa del Nintendo Direct, con i sottotitoli in italiano.