Durante il Nintendo Direct 2021 è stato annunciato un nuovo Expansion Pass per Hyrule Warriors L’era della calamità.

Come sappiamo il titolo è uno spin-off marcato Nintendo di The Legend of Zelda: Breath of The Wild ambientato ben cento anni prima dei fatti narrati nell’episodio zeldiano.

Prepariamoci a vivere una nuova avventura inedita in questo nuovo capitolo :

Il guardiano dei ricordi