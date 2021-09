Kirby and the Forgotten Land: ecco il trailer dal Nintendo Direct!

A conferma dei leak che erano usciti questo pomeriggio, il Nintendo Direct ha regalato a tutti i fan del soffice personaggio rosa il trailer di Kirby and the Forgotten Land, nuovo titolo dedicato a uno dei personaggi più iconici della storia della casa giapponese, pronto ad arrivare nella primavera del prossimo anno.

Preparatevi a vivere tante nuove avventure in compagnia di uno dei personaggi più noti della storia del videogioco alla scoperta di una terra dimenticata, e con una grafica in 3D che reinterpreta il grande classico del platform in una veste completamente nuova! Kirby and the Forgotten Land sarà disponibile a partire dalla primavera del 2022!