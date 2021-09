Nintendo Switch Online: arriva l’expansion pack per i retro gamer!

Una buona notizia per tutti gli appassionati di retro gaming arriva direttamente dal Nintendo Direct, dove il colosso nipponico ha appena svelato l’expansion pack del suo Nintendo Switch Online, che a partire da ottobre permetterà a tutti gli appassionati di accedere a una vasta collezione di titoli classici e di grande successo che hanno incantato i giocatori su Nintendo 64 e su Sega Genesis.

Preparatevi a tornare indietro nel tempo con giochi come The Legend of Zelda Ocarina of Time, il primo Mario Kart, The Legend of Zelda Majora’s Mask, F Zero X, Mario Golf, Pokémon Snap e tanti altri ancora, e soprattutto a provare di nuovo le sensazioni di un tempo grazie agli esclusivi controller originali, che saranno disponibili (al prezzo di 49.99 euro) sia nella versione per Nintendo 64 che in quella per Sega Genesis, e che saranno completamente wireless, per connettersi alla vostra Nintendo Switch.

Tutti coloro che possiedono già una membership Nintendo Switch Online potranno modificare il loro piano e passare a questo esclusivo expansion pack che permetterà di giocare alcuni dei più iconici titoli della storia del videogioco. Insomma, il sogno di ogni nostalgico!