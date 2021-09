Splatoon 3 mostrato con un trailer al Nintendo Direct!

Il Nintendo Direct è stato ricchissimo di novità, ma tra queste è necessario citare il nuovo trailer di Splatoon 3, lo sparatutto in terza persona esclusivo per Nintendo Switch, che ha rivelato molti nuovi dettagli del titolo, a partire dalle nuove armi che saranno disponibile, fino ad arrivare ai particolari della campagna per giocatore singolo, che si intitolerà Il Ritorno dei Mammiferiani.

Un trailer coloratissimo e frenetico, nel quale abbiamo potuto apprezzare lo spirito di questo particolarissimo sparatutto, in cui il nostro obiettivo sarà quello di ricoprire tutti i nostri avversari di vernici dai brillanti colori elettrici!

Previsto in uscita per il 2022, Splatoon 3 non ha però ancora una data di rilascio ufficiale. Dunque tutti i fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di poter giocare qesto attesissimo titolo, ma a giudicare dal trailer varrà sicuramente la pena di aspettare.