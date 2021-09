Tales of Luminaria: pubblicato il gameplay e il trailer Answer

Bandai Namco e Colopl hanno condiviso nuove informazioni e filmati per Tales of Luminaria durante il primo Tales of Luminaria Show, nonché aperto la pre-registrazione per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play. Di seguito una panoramica:

Molto tempo fa, questa terra ospitava animali di enormi dimensioni. Il mana traboccava, attirando persone che cercavano il suo potere, e le civiltà sorsero. La gente veniva a venerare queste creature produttrici di mana, che chiamavano Animali primordiali. Queste creature hanno costruito la loro vita intorno a loro. Iniziò così il culto delle Bestie Primordiali. Molti anni dopo scoppia la guerra tra la Federazione Jerle, un’alleanza di paesi che adorano le Bestie Primordiali, e l’Impero Gildllan, che ha goduto di uno sviluppo esplosivo grazie alla tecnologia avanzata. Con la guerra arriva anche la devastazione. Cavalieri della Federazione, soldati imperiali e avventurieri … 21 persone tessono la storia dei loro legami e i percorsi che forgiano attraverso un’era turbolenta. Le loro diverse prospettive li condurranno a verità nascoste sul mondo.

In questo mondo, la prosperità è costruita dal Mana prodotto dalla misteriosa forma di vita gigante Genju che trascende la conoscenza umana. La Federazione, che considera sacra Genju e sottolinea la convivenza con la natura, dipende da Genju per lo sviluppo della civiltà. Attraverso questa battaglia di idee contrastanti sulla giustizia, i pensieri di nemici e amici vengono mostrati da varie angolazioni.

Federazione Jerle

Fin dai tempi antichi, hanno vissuto in armonia con la natura e le Bestie Primordiali.

Gildlan Empire

Una nazione tecnologicamente avanzata la cui crescita è alimentata dall’estrazione artificiale di mana dalle Bestie Primordiali.

Avventuriero

Indagano da soli sul mistero delle Bestie Primordiali.

È in corso un adattamento anime di Tales of Luminaria intitolato Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad . È prodotto da Kamikaze Douga. Potrai guardarlo su Funimation.

Una data di uscita per Tales of Luminaria deve essere ancora annunciata.