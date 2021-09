Perfect Dark sarà co-sviluppato da Crystal Dynamics

Xbox ha firmato con Crystal Dynamics per co-sviluppare il suo reboot di Perfect Dark. In una dichiarazione pubblicata sui social media, il nuovo studio The Initiative di Xbox, a sua volta guidato dall’ex capo dello studio di Crystal Dynamics, ha affermato che lo sviluppatore di Rise of the Tomb Raider collaborerà allo sviluppo del titolo.

Il responsabile del progetto, il game director Daniel Neuburger, si occupava anche della serie Tomb Raider.Il gioco è stato annunciato durante i The Game Awards a dicembre 2020, confermando finalmente ciò che sta creando il nuovo studio di prima parte. Di seguito la dichiarazione del team di The Initiative:

Stiamo collaborando con Crystal Dynamics, il team di livello mondiale dietro i giochi basati sui personaggi come Tomb Raider, per portare questo thriller di spionaggio in prima persona a una nuova generazione. Le squadre non potevano perdere l’occasione di lavorare insieme. Siamo ancora all’inizio dello sviluppo, ma siamo incredibilmente entusiasti di sfruttare questa opportunità unica per realizzare la visione di Perfect Dark!



Mentre il team di Crystal Dynamics ha dichiarato:

Non potremmo essere più entusiasti di unire le forze con The Initiative per portare Perfect Dark a una nuova generazione di giocatori! Ci piace reinventare eroi epici e non vediamo l’ora di realizzare insieme questo thriller di spionaggio in prima persona. Siamo entusiasti di aggiungere Perfect Dark ai nostri sforzi di sviluppo insieme a Marvel’s Avengers e Tomb Raider.

Fondata nel 2018, The Initiative è guidata da Darrell Gallagher, ex capo dello sviluppo di Activision e capo di Crystal Dynamics, sviluppatore della serie Tomb Raider. Data la vasta esperienza che il suo staff ha su serie come Tomb Raider, God of War e Uncharted, è possibile che Perfect Dark conterrà elementi in terza persona, sebbene la sua pagina di gioco Xbox lo elenchi come uno sparatutto in prima persona.